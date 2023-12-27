В каждой школе Днепра появится полицейский

Кабмин принял постановление о «О внесении изменений в категории объектов государственной формы собственности и сферы государственного регулирования, подлежащих охране органами полиции охраны на договорных началах». Таким образом, в украинских школах начнут дежурить полицейские. На первом этапе МВД отправит в учебные заведения 500 правоохранителей. Они будут обеспечивать правопорядок и пропускной режим.
Пока около 70% учебных заведений в Украине имеют тревожные кнопки, а за безопасность учебных заведений отвечает полиция охраны. Скорее всего, будут дежурить также представители полиции охраны.
В ГумДепе Днепра предложили родителям учеников высказаться по этому нововведению.
Как Вам такие нововведения? Кабинет Министров Украины утвердил постановление «О внесении изменения в категории объектов государственной формы собственности и сферы государственного регулирования, подлежащих охране органами полиции охраны на договорных началах» Это постановление предусматривает, что учебные заведения государственной и коммунальной форм собственности будет охранять полиция охраны. Что, по Вашему мнению, должен делать полицейский в школе на постоянной основе?..».
Эта информация вызвала горячую дискуссию среди родителей. Часть одобряет появление полицейских в школах, поскольку сейчас с охраной учебных заведений есть проблемы. Впрочем, остальные не считают это нововведение целесообразным.
В каждую школу по тунеядцу. Куда угодно, лишь бы не на фронт. Почему бы не ввести на каждую позицию по полицейскому, тем более у них подготовка хоть какая-то. А детей могут вахтенные охранять, — пишут в комментариях под сообщением ГумДепа.
Родители считают, что присутствие полицейского может предотвратить насилие в школах.
Правильное решение. Почти в каждой школе есть случаи насилия, когда группа учащихся нападает на одного. Когда отдельный хулиган забирает у ребенка деньги, телефон или одежду. Когда детей унижают и бьют те, кто постарше и сильнее. Будет стоять пара полицейских в школе на посту — в разы уменьшится вероятность совершения такого правонарушения или преступления, — отмечают родители.
Пока неизвестно, когда именно полицейские появятся в школах.
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