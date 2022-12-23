В Каменском задержали убийцу и дезертира: подробности

Муж убил собственного товарища, а тело сбросил в колодец.

Поиски преступника начались с того, что родственники 41-летнего днепрянина обратились в полицию с сообщением, что мужчина исчез – вышел вечером из дома и не вернулся.

Полиция приступила к поискам.



Было установлено, что в день своего исчезновения мужчина был у товарища, там они употребляли алкоголь. Впоследствии возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес знакомому смертельное ножевое ранение.

Чтобы скрыть преступление, тело мужчина бросил в колодец. А потом двинулся скрываться в другой город Днепропетровщины – Каменский. Там его и обнаружили правоохранители.

Как оказалось, мужчина еще и военный дезертир – он служил в воинской части и покинул ее. Задержанному сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве: ч.1 статьи 115 УКУ.