В Каменском задержали мужчину, который бросил гранату в окно многоэтажки: почему он это сделал

Фигуранту уже сообщили о подозрении.

В воскресенье вечером, 14 января, в Каменском произошел ужасный инцидент: в квартире многоэтажки взорвалась граната. На место вызвали правоохранителей.

К счастью, от взрыва люди не пострадали. Но в квартире есть повреждения.

Позже полицейские разыскали злоумышленника – им оказался 38-летний местный житель.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Как выяснили следователи, мужчина пришел к знакомому, с которым конфликтовал, и из хулиганских побуждений оставил на подоконнике гранату, которая впоследствии взорвалась.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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