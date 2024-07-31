В Каменском задержали двух подростков, которые жгли авто волонтеров и военных

В Днепропетровской области за поджог автомобилей военного и волонтера в очередной раз задержали двух подростков.
17-летний парень и девушка из Каменского подозреваются в поджоге автомобилей военного и волонтера 26 июня и 4 июля, сообщили в Нацполиции.
По данным следствия, накануне совершения преступлений подростки покупали в магазинах легковоспламеняющееся вещество, а ночью – жгли военные автомобили.
В настоящее время правоохранители устанавливают заказчиков преступления и проверяют версию совершения поджогов по заказу спецслужб РФ.
Обоим несовершеннолетним сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УКУ – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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