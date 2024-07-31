В Каменском задержали двух подростков, которые жгли авто волонтеров и военных

В Каменском на Днепропетровщине подростки поджигали военные машины.

В Днепропетровской области за поджог автомобилей военного и волонтера в очередной раз задержали двух подростков.

17-летний парень и девушка из Каменского подозреваются в поджоге автомобилей военного и волонтера 26 июня и 4 июля, сообщили в Нацполиции.