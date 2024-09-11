В Каменском из-за вражеской атаки есть погибший и пострадавшие

В городе Каменское из-за обстрела погиб человек.

В Каменском районе в результате вражеской атаки погибший. Также известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак. Он также призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу.

“Камянский район… Из-за атаки россиян погибший. Не обошлось и без пострадавших. В области продолжается тревога. Не игнорируйте”, — написал Сергей Лысак.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что ранены несколько человек. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.

«Российская армия ударила по Каменскому району. К сожалению, погиб человек, несколько человек — ранены. Каждому медики оказывают необходимую медицинскую помощь. Искренние соболезнования родным погибшего… За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие!», — написал Николай Лукашук. .

Напомним, в 11.04 в Днепропетровской области объявили тревогу. В 11:06 жители Днепра и области услышали взрыв. В ОВА сообщили, что взрыв прогремел в Каменском. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава ДнепрОВА Сергей Лисак. Мониторинговые чаты также сообщали о возможных повторных запусках ракет. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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