В Каменском из пожара спасли женщину с инвалидностью

В Каменском на Днепропетровщине из пожара спасли женщину с инвалидностью

Как сообщили в ГСЧС, 16 февраля пришел вызов о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Гайдамацкая Заводского района города Каменское.

По прибытию к месту вызова, пожарные начинать тушение возгорания в квартире на третьем этаже. Пылало имущество и вещи на площади 3 кв. м.

Из помещения этажом выше сотрудники ГСЧС вывели в безопасную зону женщину с инвалидностью. Медицинские работники осмотрели спасенную, госпитализация не нуждалась.

Погибших и травмированных нет. Пожар ликвидирован в 19:07.

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