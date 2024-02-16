В Каменском из пожара спасли женщину с инвалидностью

Как сообщили в ГСЧС, 16 февраля пришел вызов о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Гайдамацкая Заводского района города Каменское.
По прибытию к месту вызова, пожарные начинать тушение возгорания в квартире на третьем этаже. Пылало имущество и вещи на площади 3 кв. м.
Из помещения этажом выше сотрудники ГСЧС вывели в безопасную зону женщину с инвалидностью. Медицинские работники осмотрели спасенную, госпитализация не нуждалась.
Погибших и травмированных нет. Пожар ликвидирован в 19:07.
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