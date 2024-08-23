В Каменском выставили на продажу бассейн, где тренируются будущие олимпийцы

В Каменском продают бассейн, где тренируются олимпийцы.

Городской бассейн «МиКомп», расположенный по проспекту Возрождения (кол. Аношкина) в городе Каменское, Днепропетровской области, выставили на продажу.

Об этом говорится в объявлении на сайте Prozorro.Продажі.

Отмечается, что бассейн, который находится в частной собственности, используют для тренировки спортсменов. Начальная цена 120 млн гривен. Проведение аукциона запланировано на 16 сентября.

Общая площадь спортивного комплекса составляет 5039,8 м2. Здание оборудовано всеми удобствами и необходимой мебелью, оборудованием. Однако, централизованного отопления здесь нет – это осуществляется за счет твердотопливной котельной.

Продавец ООО ЗТФ «МИКОМП» также отмечает, что объект имеет статус базы олимпийской и пара олимпийской подготовки по плаванию и водному поло.

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