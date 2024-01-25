В Каменском водитель наехал на 80-летнюю пенсионерку и сбежал

Во вторник 23 января в Каменском сбили 80-летнюю пенсионерку. Это произошло на проспекте Свободы около 8 часов утра. По данным очевидцев, водитель автомобиля, наехавшего на женщину, после ДТП не остановился и уехал.
На место вызвали скорую, которая забрала пострадавшую в больницу. У женщины были значительные телесные повреждения. В настоящее время она находится в реанимационном отделении больницы Каменского.
Патрульные осмотрели место ДТП и приступили к поиску виновника аварии.
25 января правоохранители сообщили о задержании 45-летнего мужчины, подозреваемого в наезде на пешехода. Известно, что водитель был нетрезв, когда сел за руль. Его автомобиль с характерными повреждениями забрали на штрафплощадку.
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.
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