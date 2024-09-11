В Каменском во время тревоги раздался взрыв

В Каменском на Днепропетровщине раздался взрыв.

В 11:04 в Днепропетровской области объявили тревогу. В 11:06 жители Днепра и области услышали взрыв.

В ОВА сообщили, что взрыв прогремел в Каменском. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава ДнепрОВА Сергей Лисак.

“Взрыв был в Каменском районе. Прошу – к отбою ничего не выкладываем. Информационная тишина”, — написал Сергей Лысак.

В местных пабликах отмечали, что в небе над Каменским видны задымления.

Мониторинговые чаты также сообщали о возможных повторных запусках ракет. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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