В Каменском во время ссоры брат убил сестру

Оперативники задержали злоумышленника.

Во вторник, 10 октября, в полицию позвонила женщина и сообщила, что уже несколько дней не может дозвониться своей 43-летней сестре. Вместе с отцом пропавшей полицейские попали в ее квартиру и обнаружили в комнате тело женщины с ножевыми ранениями.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 35-летний брат потерпевшей. Оперативники задержали злоумышленника 11 октября на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Как выяснилось, 8 октября подозреваемый пришел в гости к сестре. Между ними возникла ссора, во время которой он взял на кухне нож и несколько раз ударил женщину. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, забрав банковскую карту и мобильный телефон потерпевшей.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть.

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