В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие

В понедельник, 27 марта, на улице Фиалковой в Каменском произошла авария.

Там водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2103» не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:18.

К сожалению, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир транспортного средства. Медики доставили пассажира в больницу, водитель от госпитализации отказался.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину.

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