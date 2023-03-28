В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие

Там водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2103» не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:18.
К сожалению, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир транспортного средства. Медики доставили пассажира в больницу, водитель от госпитализации отказался.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину.
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