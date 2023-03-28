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В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие

Сегодня 10:43
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В понедельник, 27 марта, на улице Фиалковой в Каменском произошла авария.

Новости Днепра про В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие

Там водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2103» не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:18.

К сожалению, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир транспортного средства. Медики доставили пассажира в больницу, водитель от госпитализации отказался.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие

Новости Днепра про В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие

Новости Днепра про В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину.

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Новости Днепра про В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшиеРусский

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