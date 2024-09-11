В Каменском в результате обстрела мужчина получил ожоги

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу. Там ему оказывают всю необходимую помощь. Врачи оценивают его состояние как среднее.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Он также добавил, что в результате удара по Каменскому погиб 38-летний мужчина.
“По состоянию на данный момент известно о пострадавшем с ожогами. Его госпитализировали – оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как среднее. Что касается погибшего, то им оказался 38-летний мужчина. Соболезнования родным и близким…”, — сообщил Сергей Лысак.
Напомним, в 11.04 в Днепропетровской области объявили тревогу. В 11:06 жители Днепра и области услышали взрыв. В ОВА сообщили, что взрыв прогремел в Каменском. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава ДнепрОВА Сергей Лисак. Мониторинговые чаты также сообщали о возможных повторных запусках ракет. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
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