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В Каменском в психбольнице пациент ограбил медсестру

Сегодня 18:41
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В мае 2022 года в одной из психбольниц области мужчина ограбил медсестру.

Новости Днепра про В Каменском в психбольнице пациент ограбил медсестру

Он лечился от наркозависимости. Однажды мужчина увидел в коридоре женщину в белом халате, в кармане которого находился мобильный телефон. Когда медработник проходила мимо, он незаметно вытащил его.

Женщина не заметила пропажу, а мужчина после терапии ушел домой, взяв с собой телефон.

Медсестра обратилась с заявлением в полицию. В сентябре 2022 года злоумышленник был задержан. В зале суда он признал свою вину. Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.

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