В Каменском в психбольнице пациент ограбил медсестру

Он лечился от наркозависимости. Однажды мужчина увидел в коридоре женщину в белом халате, в кармане которого находился мобильный телефон. Когда медработник проходила мимо, он незаметно вытащил его.
Женщина не заметила пропажу, а мужчина после терапии ушел домой, взяв с собой телефон.
Медсестра обратилась с заявлением в полицию. В сентябре 2022 года злоумышленник был задержан. В зале суда он признал свою вину. Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.
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