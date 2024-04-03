В Каменском тополь упал на остановку, где стояли люди: подробности от медиков

Во время урагана, накрывшего область 2 апреля, пострадали трое жителей Каменского.

Во вторник, 2 апреля в Каменском из-за сильного ветра упал тополь. Крепкое дерево свалилось на остановку, где в тот момент были люди — две женщины и мужчина. На место отправились медики, рассказала начальница Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Медик уточнила, что от сильного ветра на остановку, где были люди упал тополь. У пострадавших были многочисленные ушибы.

Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь в полном объеме: с фиксацией позвоночника поясничного и шейного отдела, внутривенным доступом, обезболиванием и инфузией растворов, – рассказывает Лариса.

У женщин – закрытые черепно-мозговые травмы, ушиб позвоночника грудного отдела, а у мужчины – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и подозрение на перелом поясничного отдела позвоночника.

Всех троих забрали в больницу. Сейчас они под наблюдением врачей.

Упавшее на остановку дерево уже убрали.

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