В Каменском тополь упал на остановку, где стояли люди: подробности от медиков

Во вторник, 2 апреля в Каменском из-за сильного ветра упал тополь. Крепкое дерево свалилось на остановку, где в тот момент были люди — две женщины и мужчина. На место отправились медики, рассказала начальница Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
Медик уточнила, что от сильного ветра на остановку, где были люди упал тополь. У пострадавших были многочисленные ушибы.
Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь в полном объеме: с фиксацией позвоночника поясничного и шейного отдела, внутривенным доступом, обезболиванием и инфузией растворов, – рассказывает Лариса.
У женщин – закрытые черепно-мозговые травмы, ушиб позвоночника грудного отдела, а у мужчины – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и подозрение на перелом поясничного отдела позвоночника.
Всех троих забрали в больницу. Сейчас они под наблюдением врачей.
Упавшее на остановку дерево уже убрали.
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