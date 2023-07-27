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В Каменском «снесли» памятник Брежневу (ВИДЕО)

Сегодня 18:10
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Сегодня, 27 июля, в Каменском с центрального проспекта Свободы "снесли" памятник Леониду Брежневу.

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Об этом сообщают Telegram-каналы. Также они опубликовали видео самого процесса.

На видео видно, что на бюст поцепили канаты, а затем его с помощью крана «перенесли» в грузовик.

Напомним, в январе в горсовете Каменского отказались убирать монумент якобы из-за нехватки средств. А вчера стало известно, что его все же «снесут».

Как сообщил городской голова Каменского Андрей Билоусов, монумент перенесут на территорию музея истории города.

Отметим, что на проспекте Свободы, где стоял памятник, позже планируют установить монумент в честь погибших Героев и Победы Украины.

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