В Каменском «скорая» спасала мужчину, который подавился едой

В Каменском Днепропетровской области спасали мужчину, который подавился едой.

О необычном случае, произошедшем в субботу утром, рассказала заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Вызов в диспетчерскую поступил в 10:07. Житель Каменского пожаловался на острую боль, которая внезапно возникла в пищеводе, пока мужчина ел. Пострадавший не мог глотать воду, слюну, продолжались рвотные позывы.

На место приехала бригада «скорой».

Главное в экстренной службе сориентироваться, понять причину возникшего состояния и знать, что делать: мужчина просто подавился едой. Фельдшер применил прием Хеймлика и ком под внутрибрюшным давлением «вылетел» снаружи. Человек здоров, госпитализация не нужна. Да все просто. А бригада – молодцы, – рассказала медик.

Сейчас с мужчиной все хорошо, в больницу его не забирали.

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