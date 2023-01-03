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В Каменском с карты пенсионерки украли более 50 тыс грн

Сегодня 06:45
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В Каменском ранее судимый 33-летний мужчина воспользовался банковской картой 71-летней потерпевшей и похитил более 50 тысяч гривен.

Новости Днепра про В Каменском с карты пенсионерки украли более 50 тыс грн

Он сначала пришел к сыну женщины, но тот отказал в ссуде. Выходя из квартиры, гость похитил кошелек с деньгами и банковской карточкой, принадлежащей женщине. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
 
«По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей», — говорится в сообщении.


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Новости Днепра про В Каменском с карты пенсионерки украли более 50 тыс грнУкраїнська Новости Днепра про В Каменском с карты пенсионерки украли более 50 тыс грнРусский

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