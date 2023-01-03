В Каменском с карты пенсионерки украли более 50 тыс грн

«По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей», — говорится в сообщении.
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