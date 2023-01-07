В Каменском прогремели взрывы: мэр города разъяснил ситуацию

Об этом сообщил городской голова Андрей Белоусов на своей странице в Facebook.
ПВО уничтожила над городом вражеский беспилотный летательный аппарат. К счастью, жертв и пострадавших нет.
«Есть незначительные повреждения. Соответствующие службы уже работают. Сохраняйте спокойствие. Берегите себя!» — уточнил мэр Каменского.
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