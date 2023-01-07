В Каменском прогремели взрывы: мэр города разъяснил ситуацию

ПВО уничтожила над городом вражеский беспилотный летательный аппарат. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил городской голова Андрей Белоусов на своей странице в Facebook .

Сегодня, 7 января, в городе Каменское Днепропетровской области была слышна серия взрывов. Как стало известно, сработала система ПВО.

В Каменском двое юношей напали на 21-летнего местного жителя, возвращавшегося…

Сегодня, 15 декабря, до воздушной тревоги и после ее объявления…

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