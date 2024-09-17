В Каменском после масштабного пожара за городом заметили дикого енота (ВИДЕО)

Вечером, 16 сентября, жители микрорайона Соцгород в Каменском заметили скрывавшегося в кустах дикого енота. На видео, которое обнародовали в сети, видно, что животное истощено и тяжело дышит.
Местная жительница Ксения, встретившая енота посреди улицы, предположила, что зверь прибежал в город из Елизаветовки, где накануне горело почти 50 га экосистемы.
Однако в комментариях считают, что енот домашний, ведь зверь выглядит ухоженным. Каменчане говорят, что в этом микрорайоне жила семья, которая имела двух енотов, поэтому вполне возможно, что животное действительно живет с людьми, а на улице оказалась, потому что потерялось.
Напомним, вблизи Днепра барсук, спутанный с енотом, напал на человека во дворе дома.
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