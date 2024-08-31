В Каменском парень на электросамокате сбил 6-летнюю девушку и скрылся: свидетелей разыскивают

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр сейчас».
Мать пострадавшей разыскивает свидетелей инцидента.
28 августа ребенок гулял на детской площадке с бабушкой и дедушкой на проспекте Василия Стуса, 10/12. Около 19:30 юноша на электросамокате на бешеной скорости сбил шестилетнюю девочку и с места происшествия скрылся, — говорится в сообщении.
Ребенок получил многочисленные травмы, его госпитализировали в областную детскую больницу в Днепре на Космической.
Девочку поместили в реанимацию и прооперировали.
Сейчас мама ребенка разыскивает свидетелей происшедшего 28 августа с 19:30 до 19:45.
Звонить по номеру: +380962718939 — Валерия.
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