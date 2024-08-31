В Каменском парень на электросамокате сбил 6-летнюю девушку и скрылся: свидетелей разыскивают

Страшный случай произошел в городе Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр сейчас».

Мать пострадавшей разыскивает свидетелей инцидента.

28 августа ребенок гулял на детской площадке с бабушкой и дедушкой на проспекте Василия Стуса, 10/12. Около 19:30 юноша на электросамокате на бешеной скорости сбил шестилетнюю девочку и с места происшествия скрылся, — говорится в сообщении.

Ребенок получил многочисленные травмы, его госпитализировали в областную детскую больницу в Днепре на Космической.

Девочку поместили в реанимацию и прооперировали.

Сейчас мама ребенка разыскивает свидетелей происшедшего 28 августа с 19:30 до 19:45.

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