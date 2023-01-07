В Каменском отказались демонтировать памятник Брежневу и назвали причины

Соответствующее письмо от первого заместителя городского главы Александра Чернышова обнародовали на своей странице в Facebook представители ОО «Декомунізація. Україна».
Чтобы демонтировать памятник генсеку, как считают власти Каменского, не хватает средств — «требуется дополнительное финансирование».
«Выполнение работ по демонтажу бюста Л. Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мероприятий территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечения его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий», — отметил Чернышов.
В документе отмечается, что вопрос о демонтаже бюста Брежнева будет рассмотрен уже после окончания полномасштабной войны. В то время в ОО «Декомунізація. Україна» напомнили, что памятник надо было снести еще в 2016 году после принятия соответствующих законов о декоммунизации.
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Анна Кравчук
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