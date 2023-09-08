Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Каменском орудует серийный вандал

Сегодня 15:01
просмотров

По Каменскому ходит вандал, обрисовывающий советские монументы и достопримечательности.

Новости Днепра про В Каменском орудует серийный вандал

На днях в Каменском разрисовали памятник милиционерам и металлургам с химиками. Неизвестный вандал, требующий демонтировать советские памятники и монументы, оставляет надписи синей краской: «Прочь, снеси прочь».

Как сообщили в горсовете Каменского, этот памятник по документам относится к культурному наследию, поэтому демонтировать его нельзя. Ранее представители власти обращались в соответствующие структуры, чтобы изменить статус монумента, но пока дело зашло в тупик.

Сообщается, что именно здесь погиб начальник райотдела милиции Иван Долматов, который вместе с правоохранителями и горожанами держал оборону города в 1941 году, и впоследствии на этом месте установили монумент, посвященный милиционерам.

Как сообщают местные жители, на этом вандал не остановился. Сегодня пострадала мемориальная доска, установленная на здании №67 по пр. Свободы в честь директора ПХЗ Михаила Аношкина.

Личность архитектурного Робин Гуда, который требует убрать советские памятники, пока не установили.

Напомним, ранее похожими надписями обрисовали монумент Брежнева.

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском орудует серийный вандалУкраїнська Новости Днепра про В Каменском орудует серийный вандалРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти
Новости Днепра
04.09.2023 10:32
Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти

В Каменском 37-летний мужчина чуть не умер, подавившись куском мяса.

По улицам текут реки: Каменское накрыл шторм и мощный ливень с градом (ВИДЕО)
Новости Днепра
01.09.2023 13:37
По улицам текут реки: Каменское накрыл шторм и мощный ливень с градом (ВИДЕО)

Что-то страшное происходит в Каменском.

Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали
Новости Днепра
31.08.2023 17:46
Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

В Каменском обрисовали монумент Леонида Брежнева.

Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний
Новости Днепра
31.08.2023 17:35
Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Предприниматели «заказывают» друг у друга различные работы, чтобы участвовать в…

Последние новости

Как военному в Днепре оформить отпуск по семейным обстоятельствам: что нужно и на сколько дней дается
Как военному в Днепре оформить отпуск по семейным обстоятельствам: что нужно и на сколько дней дается

Украинские военные имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам. Дается он от 3 до 15 дней в зависимости от причины.

Сегодня 17:26
3
просмотров
В Днепре на Победе сбили мальчика на самокате
В Днепре на Победе сбили мальчика на самокате

Сегодня, 8 сентября, в Днепре на ж/м Победа-6 произошла авария.

Сегодня 17:08
3
просмотров
Половина пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу в больнице: в каком они состоянии
Половина пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу в больнице: в каком они состоянии

Стало известно, что с пострадавшими в результате ракетного удара по Кривому Рогу.

Сегодня 15:45
2
просмотров
ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)
ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

В этом году День города в Днепре будут отмечать 9 сентября. Днепру исполняется 247 лет. Архитектура в городе имеет свою историю и показывает, как менялся Днепр за все время со дня основания. Домов, возведенных во времена Екатеринослава в городе сохранилось…

Сегодня 14:54
8
просмотров
В полиции рассказали, как жители Днепра могут быстро оформить ДТП с помощью смартфона
В полиции рассказали, как жители Днепра могут быстро оформить ДТП с помощью смартфона

К сожалению, количество аварий в последнее время возросло.

Сегодня 14:31
6
просмотров
На Днепропетровщине подростки устроили игрища вблизи могущих военных
На Днепропетровщине подростки устроили игрища вблизи могущих военных

На действия подростков пожаловались родственники павших военных.

Сегодня 14:12
2
просмотров
Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возросло
Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возросло

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

Сегодня 13:46
6
просмотров
Вблизи Днепра дети без присмотра бегают по железнодорожным путям
Вблизи Днепра дети без присмотра бегают по железнодорожным путям

В Подгородном на одной из железнодорожных платформ дети бегают по железнодорожным путям.

Сегодня 13:23
4
просмотров
В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»
В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

Сегодня 12:55
6
просмотров
Илон Маск ответил, был ли причастен к срыву операции ВСУ вблизи Крыма
Илон Маск ответил, был ли причастен к срыву операции ВСУ вблизи Крыма

Илон Маск заявил, что не блокировал Starlink в Крыму, но отказал Украине подключить его для атаки на россиян.

Сегодня 12:49
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх