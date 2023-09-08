В Каменском орудует серийный вандал

По Каменскому ходит вандал, обрисовывающий советские монументы и достопримечательности.

На днях в Каменском разрисовали памятник милиционерам и металлургам с химиками. Неизвестный вандал, требующий демонтировать советские памятники и монументы, оставляет надписи синей краской: «Прочь, снеси прочь».

Как сообщили в горсовете Каменского, этот памятник по документам относится к культурному наследию, поэтому демонтировать его нельзя. Ранее представители власти обращались в соответствующие структуры, чтобы изменить статус монумента, но пока дело зашло в тупик.

Сообщается, что именно здесь погиб начальник райотдела милиции Иван Долматов, который вместе с правоохранителями и горожанами держал оборону города в 1941 году, и впоследствии на этом месте установили монумент, посвященный милиционерам.

Как сообщают местные жители, на этом вандал не остановился. Сегодня пострадала мемориальная доска, установленная на здании №67 по пр. Свободы в честь директора ПХЗ Михаила Аношкина.

Личность архитектурного Робин Гуда, который требует убрать советские памятники, пока не установили.

Напомним, ранее похожими надписями обрисовали монумент Брежнева.

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