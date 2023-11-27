В Каменском ногу 21-летнего работника затянуло в работающий механизм

Об этом рассказала руководительница Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
Как сообщила медик, вызов поступил 27 ноября в 11.16. Сотрудники сообщили, что их коллега травмировал ногу. На место выехала бригада интенсивной терапии. Выяснилось, что ногу 21-летнего мужчины затянуло в работающий механизм на производстве. В результате у него повредились мышцы и кости нижней конечности.
Медики обезболили мужчину, остановили кровотечение, ввели инфузию растворов, иммобилизовали ногу и отправили в больницу. Диагноз – размозжение мышц и костей стопы, голени и бедра левой нижней конечности. Перелом левого коленного и тазобедренного сустава. Гиповолемический шок.
Сейчас мужчина под наблюдением медиков, оказывающих ему всю необходимую помощь.
Напомним, ранее мы сообщали, что в поезде Днепр – Киев умер мужчина.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.
Заседание по поводу продления меры пресечения состоялось сегодня.
Предварительно, причина смерти – передозировка наркотическими препаратами.
29 августа в Днепре на проспекте Мазепы произошла стрельба: патрульный…
Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.
К счастью, хрустальными их сделала не непогода!
В Днепре продается барельеф Петровского.
В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.
В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку на поезде, билет на который был куплен заранее, приходится отменять. Тогда, чтобы деньги не пропали, можно и нужно вернуть купленный билет обратно.
В небе над Днепром был замечен "солнечный столб".
Заседание по поводу продления меры пресечения состоялось сегодня.
Предварительно, причина смерти – передозировка наркотическими препаратами.
В новых "Голодных Играх" снялась украинка София Санчес.
29 августа в Днепре на проспекте Мазепы произошла стрельба: патрульный Егор Звонков смертельно ранил мужчину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!