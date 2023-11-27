В Каменском ногу 21-летнего работника затянуло в работающий механизм

В Каменском на Днепропетровщине травмировался работник.

Об этом рассказала руководительница Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Как сообщила медик, вызов поступил 27 ноября в 11.16. Сотрудники сообщили, что их коллега травмировал ногу. На место выехала бригада интенсивной терапии. Выяснилось, что ногу 21-летнего мужчины затянуло в работающий механизм на производстве. В результате у него повредились мышцы и кости нижней конечности.

Медики обезболили мужчину, остановили кровотечение, ввели инфузию растворов, иммобилизовали ногу и отправили в больницу. Диагноз – размозжение мышц и костей стопы, голени и бедра левой нижней конечности. Перелом левого коленного и тазобедренного сустава. Гиповолемический шок.

Сейчас мужчина под наблюдением медиков, оказывающих ему всю необходимую помощь.

Напомним, ранее мы сообщали, что в поезде Днепр – Киев умер мужчина.

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