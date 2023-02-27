В Каменском нашли хулигана, бросившего камень в кабину машиниста

На выходных появилась новость о том, что в Каменском подростки регулярно собираются недалеко от железнодорожных путей, а когда мимо проезжает поезд и делает остановку — бросают в него камни. Дошло до того, что хулиганы разбили стекло в кабине машиниста и чуть не навредили самому водителю. Если бы тот не уклонился от камня, мог бы получить серьезное ранение.

Сегодня, 27 февраля, полицейские сообщили, что нашли несовершеннолетнего хулигана, бросившего камень в окно поезда.

По словам правоохранителей, после обнародования новости, данную информацию внесли в Журнал единого учета и сотрудников ювенальной превенции Каменского РУП. В ходе проверки они установили, что это произошло вечером 24 февраля. Компания подростков 13 и 14 лет развлекалась у железной дороги, а когда они услышали звук поезда, один из них бросил камень в сторону локомотива. Он залетел в окно к машинисту.

Ювенальные полицейские установили всех участников происшествия и провели с ними профилактическую беседу.