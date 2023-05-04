В Каменском на производстве произошел взрыв: пострадал рабочий

В Днепропетровской области травмировался рабочий.

Об этом сообщила медик Лариса Быданцева.

В среду, 3 мая, на станцию экстренной помощи поступил вызов о пострадавшем на производстве рабочем.

Приехав по вызову, фельдшеры выяснили, что в помещении произошел взрыв, в результате которого пострадал водитель. Мужчина накачивал шины колеса компрессором, но не закрепил запчасть в металлической клетке и ушел с места работы, оставив этот процесс без присмотра.

Когда он вернулся, шина внезапно взорвалась, металлическая клетка разорвалась, а ее обломки полетели в сторону водителя. Мужчина получил тяжелые травмы. У него было большое кровотечение, поврежденные конечности и многочисленные раны.

Фельдшеры начали немедленно оказывать первую помощь.

Сразу начато оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме: остановка кровотечения, обезболивание, воротничок Шанца, транспортная иммобилизация поврежденной конечности, внутривенное вливание растворов, обработка ран, — пишет врач.

Его забрали в местную больницу с диагнозами соединенная травму тела, открытая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваная рана теменного участка и правой щеки. Кроме этого, у мужчины был откушен язык и открытый перелом малоберцовой кости.

В каком состоянии мужчина сейчас – не уточняется.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: