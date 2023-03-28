В Каменском на ходу вспыхнула машина (ФОТО)

Про это пишет ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
Получив сообщение о возгорании, на место тут же прибыли спасатели. Выяснилось, что во время движения машина внезапно загорелась. Пламя перекинулось на моторный отсек и на салон авто.
К счастью, никто не пострадал.
Благодаря слаженной работе спасателей, пламя удалось потушить за 10 минут. 6 работников чрезвычайной службы были привлечены к данному вызову.
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