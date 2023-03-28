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В Каменском на ходу вспыхнула машина (ФОТО)

Сегодня 06:45
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Вчера, 27 марта, в Каменском на проспекте Надднепрянский легковое авто "Fiat DOBLO" загорелось во время движение.

Новости Днепра про В Каменском на ходу вспыхнула машина (ФОТО)

Про это пишет  ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Получив сообщение о возгорании, на место тут же прибыли спасатели. Выяснилось, что во время движения машина внезапно загорелась. Пламя перекинулось на моторный отсек и на салон авто.

К счастью, никто не пострадал.

Благодаря слаженной работе спасателей, пламя удалось потушить за 10 минут. 6 работников чрезвычайной службы были привлечены к данному вызову.

Новости Днепра про В Каменском на ходу вспыхнула машина (ФОТО)

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