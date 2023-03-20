В Каменском мужчина во время застолья угрожал товарищу гранатой

На днях в Каменском на линию «102» поступило сообщение о том, что в одной из квартир между мужчинами, которые совместно распивали алкогольные напитки, возник конфликт, в течение которого хозяин жилья достал предмет, похожий на гранату, и начал им угрожать товарищу.
Об этом сообщает Управление полиции охраны в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Они провели обыск в помещении, в ходе которого изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Боеприпас отправили на экспертизу.
Мужчину задержали. Проводятся следственные действия.
Внимание: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а вызывайте полицию или Службу спасения!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском проспекте в мусорном баке обнаружили гранату.
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