В Каменском мужчина в магазине ограбил пенсионерку: задержать его помогли неравнодушные граждане

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой помочь установить личность грабителя.
Видео момента ограбления:
После этого в полицию обратились многие горожане, которые сообщали места, где видели похожего мужчину. Благодаря этому удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его.
Им оказался 31-летний ранее судимый мужчина, который в феврале освободился из мест лишения свободы.
13 июня ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Благодарны всем причастным людям, благодаря которым грабитель был задержан, – отметили в полиции.
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