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  • В Каменском мужчина в магазине ограбил пенсионерку: задержать его помогли неравнодушные граждане

В Каменском мужчина в магазине ограбил пенсионерку: задержать его помогли неравнодушные граждане

Сегодня 10:55
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3 апреля в Каменском в магазине «Петриковка», что на проспекте Шевченко, 5 А, неизвестный мужчина ограбил пенсионерку: он выхватил из рук 61-летней женщины кошелек с деньгами, после чего убежал.

Новости Днепра про В Каменском мужчина в магазине ограбил пенсионерку: задержать его помогли неравнодушные граждане

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой помочь установить личность грабителя.

Видео момента ограбления:

После этого в полицию обратились многие горожане, которые сообщали места, где видели похожего мужчину. Благодаря этому удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его.

Им оказался 31-летний ранее судимый мужчина, который в феврале освободился из мест лишения свободы.

Новости Днепра про В Каменском мужчина в магазине ограбил пенсионерку: задержать его помогли неравнодушные граждане

13 июня ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Благодарны всем причастным людям, благодаря которым грабитель был задержан, – отметили в полиции.

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Новости Днепра про В Каменском мужчина в магазине ограбил пенсионерку: задержать его помогли неравнодушные гражданеУкраїнська Новости Днепра про В Каменском мужчина в магазине ограбил пенсионерку: задержать его помогли неравнодушные гражданеРусский

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