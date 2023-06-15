В Каменском мужчина в магазине ограбил пенсионерку: задержать его помогли неравнодушные граждане

3 апреля в Каменском в магазине «Петриковка», что на проспекте Шевченко, 5 А, неизвестный мужчина ограбил пенсионерку: он выхватил из рук 61-летней женщины кошелек с деньгами, после чего убежал.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой помочь установить личность грабителя.

Видео момента ограбления:

После этого в полицию обратились многие горожане, которые сообщали места, где видели похожего мужчину. Благодаря этому удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его.

Им оказался 31-летний ранее судимый мужчина, который в феврале освободился из мест лишения свободы.

13 июня ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Благодарны всем причастным людям, благодаря которым грабитель был задержан, – отметили в полиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: