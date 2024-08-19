В Каменском мужчина спас 16-летнюю девушку, которая едва не попала под поезд, слушая громкую музыку

18 августа в 21:34 Центральная областная диспетчерская 103 получила вызов из Каменского о железнодорожной травме, сообщила Лариса Быданцева, руководитель Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как рассказали медики, 16-летняя девушка шла по железнодорожным путям, и параллельно громко слушала музыку, из-за чего не услышала громкий сигнал приближающегося поезда.
Мужчина, находившийся рядом с местом происшествия, вовремя вмешался в ситуацию и оттолкнул девушку от путей. Несовершеннолетняя осталась жива, но получила значительные травмы.
Политравма. Тупая травма органов брюшной полости. Открыт перелом правого бедра. Открыт перелом правой плечевой кости. Шок. Пострадавшей оказали экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Девушка была госпитализирована в Каменскую БСМП.Бригада отработала быстро, четко и отменно. Спасибо вам! Уважаемые родители, берегите жизнь своих детей, поучайте их разным ситуациям и правилам. А что касается наушников, это отдельная и важная тема!” – отметила Л. Быданцева.
В настоящее время 16-летняя девушка под наблюдением врачей.
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