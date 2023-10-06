В Каменском мужчина сгорел в собственной квартире

Вчера, 5 октября, в Каменском на улице Харьковская горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 23:07.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания в трехкомнатной квартире. Пожар локализовали в 23:26 и ликвидировали в 23:33.

Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 5 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили обгоревшее тело 54-летнего мужчины.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Вернадского горела квартира: пламя вырывалось из окон.

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