В Каменском мужчина сгорел в собственной квартире

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 23:07.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания в трехкомнатной квартире. Пожар локализовали в 23:26 и ликвидировали в 23:33.
Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 5 кв. м.
К сожалению, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили обгоревшее тело 54-летнего мужчины.
К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Вернадского горела квартира: пламя вырывалось из окон.
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Александра Лучка
Автор:
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