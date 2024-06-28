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В Каменском мужчина чуть не зарезал собаку соседа из-за ссоры

Сегодня 13:26
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В Каменском мужчина пытался убить собаку.

Новости Днепра про В Каменском мужчина чуть не зарезал собаку соседа из-за ссоры

Инцидент произошел 26 июня на улице Генерала Глаголева. Там между дедушкой с собакой и мужчиной, гулявшим с женой и ребенком, возникла ссора. Во время спора владелец собаки начал угрожать, что спустит его. Тогда нападавший достал нож и ударил им собаку два раза. Ситуация происходила на виду его и других детей.

Новости Днепра про В Каменском мужчина чуть не зарезал собаку соседа из-за ссоры

Об этом сообщили в местных пабликах и опубликовали жуткие видео.

Очевидцы подтвердили, что собака была на поводке и в наморднике и не несла вреда другим. Животное забрали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас ветеринары борются за его жизнь.

Хозяева ищут свидетелей происшествия.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре неизвестные поиздевались над домашним котом.

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Новости Днепра про В Каменском мужчина чуть не зарезал собаку соседа из-за ссорыУкраїнська Новости Днепра про В Каменском мужчина чуть не зарезал собаку соседа из-за ссорыРусский

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