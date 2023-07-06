В Каменском Lexus врезался в остановку, где стоял мужчина: он умер в больнице

Вероятно, водитель был пьян.

В воскресенье, 2 июля, в Каменском на улице Криворожской произошла авария.

Там Lexus врезался в остановку, где стоял 52-летний мужчина.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно, 38-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в столб и остановку. Он скрылся с места происшествия. Позже его разыскали правоохранители. Есть информация, что водитель был пьян.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В среду, 5 июля, стало известно, что он умер.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Репина фура сбила 74-летнюю женщину: она умерла на месте.

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