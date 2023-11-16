В Каменском горели гараж и авто: пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали в больницу!

Сегодня, 16 ноября, в 12:40 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на улице Васильевской в Каменском.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что горит гараж, имущество внутри и легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарные ликвидировали огонь в 13:37. Площадь возгорания составила 21 кв. м.

К сожалению, во время пожара пострадал 28-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.

К тушению возгорания привлекли 7 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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