В Каменском горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли дедушку

Об этом сообщили на линию «101» в 14:22, отмечают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 14:32 и ликвидировали в 14:39. Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 0,4 кв. м.
Во время тушения возгорания пожарные спасли 81-летнего дедушку. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели вынесли мужчину из задымленной квартиры на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения.
К ликвидации пожара привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на автостоянке произошел масштабный пожар: 8 авто уничтожено, еще 7 повреждено (ФОТО).
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