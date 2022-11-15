В Каменском двое мужчин взорвались на гранате в общежитии: в каком они состоянии

В Каменском двое мужчин получили ранения, когда в общежитии разорвалась граната.
Как рассказала сотрудница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи, вызов поступил в 18:58.
Медики оперативно приехали к пострадавшим и оказали экстренную медицинскую помощь. У одного из них были множественные осколочные ранения обеих конечностей, минно-взрывные травмы и термический ожог. У его вторая открыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные раны лица и грудной клетки. Кроме того, он остался без пальца на правой руке. Пострадавших забрали в больницу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как вчера в Каменском в одной из комнат общежития по улице Аношкина раздался взрыв. Как выяснилось, двое мужчин принесли домой гранату и начали ее разбирать.
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