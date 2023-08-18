В Каменском 74-летнего дедушку спасли из горящей квартиры

Об этом сообщили в ГСЧС.
В пятницу, 18 августа, к спасателям обратились жители Каменского и сообщили о пожаре в Заводском районе города. Горела квартира на 8 этаже.
Приехав на место, пожарные увидели, что из указанной квартиры идет дым. Внутри дома нашли 74-летнего мужчину, которого сразу же вывели на свежий воздух и передали медикам «скорой». Дедушку забрали в больницу.
Через полчаса пожар был полностью потушен.
Огнем повреждено домашнее имущество в квартире и отделка балконов. Общая площадь пожара 15 кв. м.
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