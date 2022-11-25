В Каменском 27-летний мужчина обворовывал чужие дома

5 ноября в Каменском около 15:00 в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина залез в дом его соседки через окно.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

На месте происшествия полицейские задержали 27-летнего местного жителя. В ходе досудебного расследования правоохранители доказали причастность подозреваемого еще к двум фактам краж с территории домовладений.

Как было установлено, 11 сентября около 11:00 мужчина проходил мимо дома 42-летней женщины и увидел, что хозяева вышли за территорию домовладения. Убедившись, что рядом никого нет, вор проник в летнюю кухню и похитил электроинструмент. 6 октября около 13:00 подозреваемый похитил из хозяйственной постройки, расположенной на территории частного домовладения соседа, электроинструмент.

Похищенные вещи мужчина продал, а деньги потратил на личные нужды.

На днях злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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