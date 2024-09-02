В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

Полицейские Каменского сообщили о подозрении 17-летнему юноше, который намеренно поджег автомобиль и торговые заведения.
В ходе пожаров люди не пострадали, но огнем уничтожен гражданский автомобиль и пять торговых объектов, сообщили в Нацполиции.
Происшествия произошли 24 и 25 августа ночью на левобережье Каменского.
В первом случае подозреваемый бросил горящую бумагу в щель окна автомобиля, которая была припаркована во дворе дома. Авто вспыхнуло мгновенно.
На этом подросток не остановился и на следующий день поджег кучу бумаги между двумя торговыми объектами. В результате поджога произошло возгорание пяти магазинов.
Злоумышленником оказался 17-летний местный парень, которому уже сообщили о подозрении.
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