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  • В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

Сегодня 14:20
просмотров

В Каменском подросток поджег пиццерию и автомобиль.

Новости Днепра про В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

Полицейские Каменского сообщили о подозрении 17-летнему юноше, который намеренно поджег автомобиль и торговые заведения.

В ходе пожаров люди не пострадали, но огнем уничтожен гражданский автомобиль и пять торговых объектов, сообщили в Нацполиции.

Происшествия произошли 24 и 25 августа ночью на левобережье Каменского.

В первом случае подозреваемый бросил горящую бумагу в щель окна автомобиля, которая была припаркована во дворе дома. Авто вспыхнуло мгновенно.

На этом подросток не остановился и на следующий день поджег кучу бумаги между двумя торговыми объектами. В результате поджога произошло возгорание пяти магазинов.

Злоумышленником оказался 17-летний местный парень, которому уже сообщили о подозрении.

Новости Днепра про В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

Новости Днепра про В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

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Новости Днепра про В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобильУкраїнська Новости Днепра про В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобильРусский

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