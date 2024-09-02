В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

В Каменском подросток поджег пиццерию и автомобиль.

Полицейские Каменского сообщили о подозрении 17-летнему юноше, который намеренно поджег автомобиль и торговые заведения.

В ходе пожаров люди не пострадали, но огнем уничтожен гражданский автомобиль и пять торговых объектов, сообщили в Нацполиции.

Происшествия произошли 24 и 25 августа ночью на левобережье Каменского.

В первом случае подозреваемый бросил горящую бумагу в щель окна автомобиля, которая была припаркована во дворе дома. Авто вспыхнуло мгновенно.

На этом подросток не остановился и на следующий день поджег кучу бумаги между двумя торговыми объектами. В результате поджога произошло возгорание пяти магазинов.

Злоумышленником оказался 17-летний местный парень, которому уже сообщили о подозрении.

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