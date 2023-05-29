В каком состоянии жители Днепра, пострадавшие при ударе Искандером по медучреждению

В больнице Днепра до сих пор находятся семь пострадавших в результате ракетного удара по медучреждению.

26 мая россияне ударили по медучреждению в Днепре баллистической ракетой типа Искандер. В результате атаки погибли четверо, пострадали — 32 человека. Семерых пострадавших госпитализировали в одну из больниц. Медики рассказали, в каком они состоянии.

Четверо человек уже поправились и готовятся к выписке. С ними все хорошо. Сейчас в больнице остаются три человека, которые еще нуждаются в присмотре врачей.

Среди тех, кто еще находится в больнице – 52-летняя Алла. У женщины открытая черепно-мозговая травма, множественные раны головы, переломы костей лица и тяжелое ранение обоих глаз. Сейчас она находится в реанимации в стабильном состоянии. Пациентка идет на поправку, но медики отмечают, что предстоит трудный путь к полному выздоровлению, ведь женщине необходимо восстанавливать зрение.

Один из пострадавших – 44-летний врач Сергей. У мужчины тяжелая травма головы, ранение лица, из которого доставали отломки, перфорация барабанной перепонки и перелом бедренной кости. Ранения тяжелые, но медик надеется, что сможет как можно скорее вернуться к работе и оказывать помощь другим.

Во время атаки пострадал 80-летний дедушка, который вышел за водой и оказался неподалеку от эпицентра взрыва. К сожалению, мужчина потерял одну руку. Медики говорят, что, несмотря на это, пенсионер бодро держится и верит в победу.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что установили личности трех человек, до сих пор считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, общее число погибших выросло до четырех. Всего в результате удара пострадал 31 человек, из них двое — дети 3 и 6 лет. Как отметили в Генштабе ВСУ, россияне ударили баллистической ракетой типа «Искандер».

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