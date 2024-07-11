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В каком состоянии пострадали в результате обстрела Днепра и Кривого Рога 8 июля

Сегодня 13:37
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В больницах Днепропетровщины до сих пор находятся 34 пострадавших в результате ракетных обстрелов по Днепру и Кривому Рогу 8 июля.

Новости Днепра про В каком состоянии пострадали в результате обстрела Днепра и Кривого Рога 8 июля

В медучреждениях Днепра находятся 5 раненых в результате обстрела города. Один из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Другие пострадавшие лечатся дома.

Об этом сообщили в областной военной администрации, пишет «Суспільне».

В Кривом Роге из 50 пострадавших, в больницах находятся 29 человек. Пять из них в тяжелом состоянии, 24 – в состоянии средней тяжести. Еще 21 раненый лечится дома.

Напомним, 8 июля оккупанты атаковали Днепропетровщину. Попали по Кривому Рогу и по Днепру. В результате удара погибли 12 человек. В городах были повреждены предприятия, многоэтажка, СТО и жилые дома. 9 июля в Кривом Роге объявили День траура по погибшим. Вчера, 10 июля, простились с двумя работницами ГОКа, погибшими в результате ракетного удара.

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