В каком состоянии пострадали в результате обстрела Днепра и Кривого Рога 8 июля

В медучреждениях Днепра находятся 5 раненых в результате обстрела города. Один из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Другие пострадавшие лечатся дома.
Об этом сообщили в областной военной администрации, пишет «Суспільне».
В Кривом Роге из 50 пострадавших, в больницах находятся 29 человек. Пять из них в тяжелом состоянии, 24 – в состоянии средней тяжести. Еще 21 раненый лечится дома.
Напомним, 8 июля оккупанты атаковали Днепропетровщину. Попали по Кривому Рогу и по Днепру. В результате удара погибли 12 человек. В городах были повреждены предприятия, многоэтажка, СТО и жилые дома. 9 июля в Кривом Роге объявили День траура по погибшим. Вчера, 10 июля, простились с двумя работницами ГОКа, погибшими в результате ракетного удара.
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