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  • В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя

В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя

Сегодня 18:06
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Сегодня, 12 апреля, россияне в очередной раз обстреляли Никополь.

Новости Днепра про В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя

Вражеские снаряды повредили в городе 13 частных домов, две хозяйственные постройки и авто.

К сожалению, пострадали 4 пенсионера. Двое, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, лечатся дома. 72-летних мужчину и женщину, которых достали из-под завалов спасатели, госпитализировали. Состояние пострадавшей тяжелое, мужчина средней тяжести.

Об этом сообщил начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Новости Днепра про В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя

Вот с кем на самом деле воюет армия рф. На фото, сделанном утром, – пожилая жительница Никополя, имеющая хронические проблемы со здоровьем и прикованная к инвалидной коляске. Сегодня дом, где она жила вместе с мужем, был разрушен залпами российских пушек. Из-под обломков супругов спасли сотрудники ГСЧС. Они находятся в больнице и получили необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшей тяжелое, мужчина средней тяжести, – отметил он.

А так сотрудники ГСЧС спасали пожилых супругов:

Не простим! Отомстим!

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