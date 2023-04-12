В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя

Вот с кем на самом деле воюет армия рф. На фото, сделанном утром, – пожилая жительница Никополя, имеющая хронические проблемы со здоровьем и прикованная к инвалидной коляске. Сегодня дом, где она жила вместе с мужем, был разрушен залпами российских пушек. Из-под обломков супругов спасли сотрудники ГСЧС. Они находятся в больнице и получили необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшей тяжелое, мужчина средней тяжести, – отметил он.

К сожалению, пострадали 4 пенсионера. Двое, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, лечатся дома. 72-летних мужчину и женщину, которых достали из-под завалов спасатели, госпитализировали. Состояние пострадавшей тяжелое, мужчина средней тяжести.

Вражеские снаряды повредили в городе 13 частных домов, две хозяйственные постройки и авто.

Сегодня, 12 апреля, россияне в очередной раз обстреляли Никополь.

Во вторник, 11 апреля, в 13:29 на линию "101" сообщили,…

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