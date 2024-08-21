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  • В каком магазине Днепра в 70-х можно было купить планетоход и катер: уникальное фото

В каком магазине Днепра в 70-х можно было купить планетоход и катер: уникальное фото

Сегодня 17:50
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В Днепре работает большое количество самых разных магазинов: от супермаркетов до специализированных торговых точек, где можно купить самых разные товары. Наполнение товарами супермаркетов таково, что зайдя за продуктами выйти оттуда можно с канцтоварами, мягкими игрушками и детскими конструкторами.

Новости Днепра про В каком магазине Днепра в 70-х можно было купить планетоход и катер: уникальное фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить где в Днепре был детский магазин, в котором можно было купить самые разные детские машинки и механизмы на радиоуправлении.

Магазин «Буратино» в Днепре находился на центральном проспекте и специализировался на детских игрушках. Но не на всех: от плюшевых мишек до куколок, а исключительно на тех, где была «техническая» сторона. Например, фильмоскопах, радиоуправляемых планетоходах,  уменьшенные копии автомобилей и общественного транспорта, катера и многое другое. Часть игрушек продавалась в разобранном виде, как конструктор, и новоиспеченному владельцу нужно было их собирать.

«Мне запомнилось из детства – купил в нем модель катера «малых охотник», правда, так и не собрал», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Владимир Литвиненко.

В магазине было несколько небольших «отделов» — стеллажей, где были выставлены определенные игрушки. Дети часто коверкали его название и называли «Буратино» с ударением на последнем слоге.

«Сколько эмоций в детстве. Часть игрушек так и осталось в детских мечтах – они были довольно дорогими – цена доходила до нескольких десятков рублей. Что могли – родители мне там покупали. Помню, довольно долго пользовался фильмоскопом с пленками. Пленки с мультиками покупали тоже в этом магазине, а дома устраивали целый киносеанс», — вспоминает житель Днепра Василий Горбач.

Магазин на центральном проспекте открылся в конце 1960-х годов и проработал несколько десятков лет.

«Я там купила маленькие пластиковые машинки – общественный транспорт, автобусы, трамваи и мотоцикл с коляской. Это был пакетик с десятком автотехники красного цвета. Очень она мне нравилась, но все было такое мелкое, что быстро потерялось», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Юлия Закревская.

В 1990-х годах магазин «Буратино» закрылся.

фото: группа «Ностальгия по Днепру»

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Новости Днепра про В каком магазине Днепра в 70-х можно было купить планетоход и катер: уникальное фотоУкраїнська Новости Днепра про В каком магазине Днепра в 70-х можно было купить планетоход и катер: уникальное фотоРусский

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