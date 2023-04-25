В Кабмине рассказали, вырастут ли цены на электроэнергию с 1 мая

30 апреля должен был закончиться специальный период по льготным ценам на электроэнергию.

В связи с этим в сети начали писать, что тариф вырастет. Цифры называли разные: и 2, и 5, и даже 7 грн за кВт-ч.

Но сегодня, 25 апреля, Кабинет Министров на заседании продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц – до конца мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц, – сказал премьер.

Следовательно, цена на электроэнергию для населения в мае еще составит 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления (до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно).

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