В ход пошли нож и кастет: в Днепре трое ребят пытались украсть дорожные конусы

В Днепре с дракой поймали хулиганов, которые хотели украсть дорожные конусы.

Инцидент случился 15 марта на проезде Гальченко. Во время работ, которые выполняли сотрудники «Днепрокоммунтранса», трое юношей схватили конусы и попытались сбежать. Их догнали коммунальщики. В результате между ними завязалась драка.

Один из парней достал нож и кастет и начал угрожать коммунальщикам. Тем не менее сотруднику «Днепрокоммунтранса» и его коллеге удалось задержать хулиганов до прибытия полиции.

В результате двое 20-летних и один 19-летний парень были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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