В Херсонской области вода отошла на 6 см, — ОВА

«Люди эвакуируются собственными силами, а им в спину стреляют оккупанты», — отметил Прокудин.

По его словам ситуация остается сложной, но постепенно стабилизируется. Всего на правом берегу Днепра известно о 3624 подтопленных домах. На левом же берегу ситуация остается критической.

В Херсонской области вода отступила на 6 см и сейчас держится на уровне 5,55 м.

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