В Херсонской области вода отошла на 6 см, — ОВА

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам ситуация остается сложной, но постепенно стабилизируется. Всего на правом берегу Днепра известно о 3624 подтопленных домах. На левом же берегу ситуация остается критической.
«Люди эвакуируются собственными силами, а им в спину стреляют оккупанты», — отметил Прокудин.
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