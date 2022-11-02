В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска

Об этом сообщает мэр Новомосковска Сергей Резник.
В начале полномасштабного вторжения Андрей сразу же пошел защищать страну. Он был водителем саперного отделения инженерно-саперного взвода 97-го пехотного батальона. Получил ранения вблизи Нововоскресенского в Херсонской области. Умер в одной из Криворожских больниц.
Роман был командиром аэромобильного взвода. Погиб во время боев в Херсонской области в районе Белогорки. Собратья вспоминают Романа, как верного и смелого воина.
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