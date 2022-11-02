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В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска

Сегодня 21:15
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В войне за свободу Украины погибли два бойца из Новомосковска – старший солдат Андрей Пидкевич и лейтенант Роман Авраменко.

Новости Днепра про В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска

Об этом сообщает мэр Новомосковска Сергей Резник.

В начале полномасштабного вторжения Андрей сразу же пошел защищать страну. Он был водителем саперного отделения инженерно-саперного взвода 97-го пехотного батальона. Получил ранения вблизи Нововоскресенского в Херсонской области. Умер в одной из Криворожских больниц.

Роман был командиром аэромобильного взвода. Погиб во время боев в Херсонской области в районе Белогорки. Собратья вспоминают Романа, как верного и смелого воина.

Новости Днепра про В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска

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