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В Херсоне оккупанты миновали даже детские игрушки: в МВД рассказали детали

Сегодня 07:00
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Убегая из Херсона, российские оккупанты минировали все подряд. Враг оставлял взрывоопасные предметы даже в детских игрушках.

Новости Днепра про В Херсоне оккупанты миновали даже детские игрушки: в МВД рассказали детали

Об этом сообщает советник главы МВД Ростислав Смирнов.

Правоохранитель отметил, что сейчас идет процесс ликвидации боеприпасов.

«Масштабы заминирования там очень большие. Я постоянно получаю фотоотчеты. В детских игрушках, между двумя футбольными мячами была расположена мина и т.д.» — рассказал Смирнов.

Советник главы МВД добавил, что на освобожденных территориях Херсонской области уже обезвредили более 5 тысяч взрывоопасных предметов.

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Новости Днепра про В Херсоне оккупанты миновали даже детские игрушки: в МВД рассказали деталиУкраїнська Новости Днепра про В Херсоне оккупанты миновали даже детские игрушки: в МВД рассказали деталиРусский

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