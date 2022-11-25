В Херсоне оккупанты миновали даже детские игрушки: в МВД рассказали детали

Об этом сообщает советник главы МВД Ростислав Смирнов.
Правоохранитель отметил, что сейчас идет процесс ликвидации боеприпасов.
«Масштабы заминирования там очень большие. Я постоянно получаю фотоотчеты. В детских игрушках, между двумя футбольными мячами была расположена мина и т.д.» — рассказал Смирнов.
Советник главы МВД добавил, что на освобожденных территориях Херсонской области уже обезвредили более 5 тысяч взрывоопасных предметов.
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