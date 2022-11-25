В Херсоне оккупанты миновали даже детские игрушки: в МВД рассказали детали

Убегая из Херсона, российские оккупанты минировали все подряд. Враг оставлял взрывоопасные предметы даже в детских игрушках.

Об этом сообщает советник главы МВД Ростислав Смирнов.

Правоохранитель отметил, что сейчас идет процесс ликвидации боеприпасов.

«Масштабы заминирования там очень большие. Я постоянно получаю фотоотчеты. В детских игрушках, между двумя футбольными мячами была расположена мина и т.д.» — рассказал Смирнов.

Советник главы МВД добавил, что на освобожденных территориях Херсонской области уже обезвредили более 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: