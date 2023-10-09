Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили животных мышьяком: погибли все

В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили животных мышьяком: погибли все

Сегодня 10:00
просмотров

По данному факту прокуратура начала расследование.

Новости Днепра про В харьковском

В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили всех животных из контактной зоны для детей.

Об этом сообщили на странице экопарка в Facebook.

У нас произошло убийство. Да, настоящее убийство, причем массовое. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети. До открытия Бала хризантем мы сделали эту зону, и это действительно было самое хорошее место, которое очень любили дети. Было, – говорится в сообщении.

В экопарке сообщили, что уже получили результаты вскрытия. По результатам экспертизы, животных отравили мышьяком.

Вскрытие показало, что животных отравили мышьяком. Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит человек, ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это очередное звено. Заявление в полицию мы подали, надеемся, что расследование прольет свет на это преступление, – отметили в экопарке.

Новости Днепра про В харьковском

Позже в полиции подтвердили гибель животных в экопарке.

Новости Днепра про В харьковском

Кроме того, Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

По данным прокуратуры, от отравления погибли 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.

По предварительной версии следствия, животных отравил кто-то из присутствующих во время традиционного фестиваля «Бал хризантем».

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Новости Днепра про В харьковском

Читайте также:

Новости Днепра про В харьковском Українська Новости Днепра про В харьковском Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков
Новости Днепра
Сегодня 16:19
Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

Нужна ваша помощь!

Присмотритесь к фото: в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю девушку
Новости Днепра
Сегодня 07:46
Присмотритесь к фото: в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю девушку

Нужна ваша помощь!

Зимняя сказка в октябре: в Украине выпал первый снег (ФОТО)
Новости Украины
Сегодня 07:15
Зимняя сказка в октябре: в Украине выпал первый снег (ФОТО)

Настоящая зима посетила украинские Карпаты.

Мэр Тернополя отреагировал на вероятное избиение мобилизованных в ТЦК
Новости Украины
Вчера 14:46
Мэр Тернополя отреагировал на вероятное избиение мобилизованных в ТЦК

В сети недавно появилось видео с вероятным избиением мобилизованных в…

Последние новости

Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков
Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

Нужна ваша помощь!

Сегодня 16:19
3
просмотров
В Днепре устанавливают берлинские подушки на дорогах: зачем
В Днепре устанавливают берлинские подушки на дорогах: зачем

В Днепре для принудительного понижения скорости авто на тихих улицах продолжают тестировать берлинские подушки.

Сегодня 15:54
2
просмотров
Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие
Необычные находки в курганах Днепропетровщины: кони, слуги и старинное оружие

На территории Днепропетровской области зарегистрировано более 7 тыс курганов. Скифы жили на нашей территории в VII веке до н.е и занимались земледелием, пахотой, кочевали. Скифы считали, что должны обеспечить умершему комфорт в загробном мире такой же, какой он имел в…

Сегодня 14:32
2
просмотров
В Днепре задержали сообщников бизнесмена, финансировавшего боевиков «ДНР»
В Днепре задержали сообщников бизнесмена, финансировавшего боевиков «ДНР»

В Днепре разоблачили подельников бизнесмена, который переводил деньги боевикам "ДНР".

Сегодня 13:04
3
просмотров
ТОП-10 интересных фактов о Дворце студентов в Днепре: второго этажа раньше не было, а люстры создавали по спецэскизам
ТОП-10 интересных фактов о Дворце студентов в Днепре: второго этажа раньше не было, а люстры создавали по спецэскизам

Во время Второй мировой войны Дворец Потемкина в городе был в разрушенном состоянии – от здания осталась только коробка, крыша и все, что было внутри – сгорело. В 1948 году его начали реконструировать и в начале октября 1952 года Дворец…

Сегодня 12:43
4
просмотров
На Днепропетровщине мужчина выдавал себя участником боевых действий, чтобы дешево полечить зубы
На Днепропетровщине мужчина выдавал себя участником боевых действий, чтобы дешево полечить зубы

В Кривом Роге судили мужчину, который пользовался поддельным удостоверением участника боевых действий.

Сегодня 12:17
4
просмотров
Где в Днепре воочию можно увидеть раритетный трамвай-музей
Где в Днепре воочию можно увидеть раритетный трамвай-музей

Трамвай-музей создали работники ДЭПО.

Сегодня 11:23
7
просмотров
В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело
В Желтых Водах просят 10 миллионов в защиту от радиации: в чем дело

Нардеп Дмитрий Черный предлагает выделить 10 миллионов гривен на защиту жителей Желтых Вод от радиации.

Сегодня 10:37
7
просмотров
Много изменений: как в Днепре работает общественный транспорт
Много изменений: как в Днепре работает общественный транспорт

Важная информация!

Сегодня 09:34
3
просмотров
В Днепровском районе произошел масштабный пожар: тушили более 3 часов
В Днепровском районе произошел масштабный пожар: тушили более 3 часов

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня 09:00
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх