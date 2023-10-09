В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили животных мышьяком: погибли все

По данному факту прокуратура начала расследование.

В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили всех животных из контактной зоны для детей.

Об этом сообщили на странице экопарка в Facebook.

У нас произошло убийство. Да, настоящее убийство, причем массовое. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети. До открытия Бала хризантем мы сделали эту зону, и это действительно было самое хорошее место, которое очень любили дети. Было, – говорится в сообщении.

В экопарке сообщили, что уже получили результаты вскрытия. По результатам экспертизы, животных отравили мышьяком.

Вскрытие показало, что животных отравили мышьяком. Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит человек, ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это очередное звено. Заявление в полицию мы подали, надеемся, что расследование прольет свет на это преступление, – отметили в экопарке.

Позже в полиции подтвердили гибель животных в экопарке.

Кроме того, Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

По данным прокуратуры, от отравления погибли 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.

По предварительной версии следствия, животных отравил кто-то из присутствующих во время традиционного фестиваля «Бал хризантем».

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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