В Харьковской области россияне попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль: есть погибшие

Сегодня, 17 июня, россияне попали противотанковой управляемой ракетой в гражданский автомобиль, который двигался в направлении с. Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, которые погибли на месте.
Детали устанавливаются.
Это очередной террор россиян против мирного населения! – отметил Олег Синегубов.
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, в каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя.
Читайте также:
Автор:
Акционерное общество "Укрпочта" одержало победу в премии "World Post&Parcel Awards…
Вчера под вечер оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.
Ночью россияне снова терроризировали жителей Днепропетровщины.
6 июня 2023 года россияне подорвали Каховскую ГЭС – это…
Акционерное общество "Укрпочта" одержало победу в премии "World Post&Parcel Awards - 2023". Марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.
Вчера, 16 июня, в 16:49 в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Богдана Хмельницкого поселка Куриловка.
В Днепре произошел трагический случай.
Вчера, 16 июня, в 21:01 на линию "101" поступило сообщение о том, что в акватории озера в Самарском районе города обнаружено тело человека.
Сегодня в 01:56 в Службу спасения сообщили о том, что на микрорайоне 7 Заречный в Кривом Роге вспыхнул пожар.
Важная информация!
Вчера под вечер оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.
Ночью россияне снова терроризировали жителей Днепропетровщины.
Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго.
В течение дня, 16 июня, было неспокойно на Никопольщине. Агрессор накрывал город артиллерией.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!