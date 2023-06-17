В Харьковской области россияне попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль: есть погибшие

Не простим!

Сегодня, 17 июня, россияне попали противотанковой управляемой ракетой в гражданский автомобиль, который двигался в направлении с. Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, которые погибли на месте.

Детали устанавливаются.

Это очередной террор россиян против мирного населения! – отметил Олег Синегубов.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, в каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя.

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