Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео

В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео

Сегодня 19:10
просмотров

Теперь он может радостно бегать.

Новости Днепра про В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео

Об истории собачки рассказал ветеринар Виталий Клубань.

56-килограммовый черный терьер травмировался, попав под обстрел кассетными боеприпасами в Харьковской области. Собака гуляла возле детского сада, когда россияне начали атаку запрещенными снарядами.

Пес почти потерял свою конечность, поэтому ветеринары решили ампутировать лапу и установить биоинтергированный протез. Лечением терьера занимались хирурги из Салтовской ветеринарной клиники.

Талантливые хирурги ампутировали лапу и вживили протез, распечатанный на ЗD-принтере.

Надеемся на скорое выздоровление нашего пациента. Благодарность владельцам, которые не бросили своего любимца в столь трудные времена», — написал Клубань.

Ветеринар опубликовал фотографиями операции и роликом, на котором видно, что терьер уже радостно бегает благодаря своей новой лапе.

Теперь собачка будет проходить реабилитацию и привыкать к новой лапе, потерянной из-за обстрела окупантов.

Пушистый пациент на операционной кровати.

Новости Днепра про В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео

Команда хирургов-спасителей.

Новости Днепра про В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео

Тот самый протез.

Новости Днепра про В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео

Напомним, ранее мы рассказывали о семье собачек, которых выбросили возле кладбища.

Читайте также:

Новости Днепра про В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видеоУкраїнська Новости Днепра про В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видеоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность
    Новости Днепра
    16.03.2023 17:52
    Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность

    Сейчас животное проходит реабилитацию.

    У пожилой пары переселенцев в Днепре украли собачку, которая была единственной отрадой
    Новости Днепра
    20.12.2022 15:13
    У пожилой пары переселенцев в Днепре украли собачку, которая была единственной отрадой

    Эта печальная история произошла в Днепре вчера вечером.

    В Днепре посреди улицы нашли собаку редкой породы
    Новости Днепра
    05.05.2022 15:18
    В Днепре посреди улицы нашли собаку редкой породы

    В Днепре возле рынка на Образцова местные жители заметили испуганную…

    В Днепре иностранцы сбежали из страны, выбросив щенка в мусоропровод
    Новости Днепра
    05.03.2022 12:33
    В Днепре иностранцы сбежали из страны, выбросив щенка в мусоропровод

    В Днепре 4 марта на странице Facebook "Экстренная помощь животным.…

    Последние новости

    В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрел
    В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрел

    В воскресенье, 14 мая, Никопольщину обстреляли дважды.

    Сегодня 19:48
    просмотров
    Сунет «африканская» жара и небольшая метео-зрада: какой будет погода в Днепре на следующей неделе
    Сунет «африканская» жара и небольшая метео-зрада: какой будет погода в Днепре на следующей неделе

    На Днепр наконец-то движется лето.

    Сегодня 18:30
    просмотров
    Зеленский объяснил, при каких условиях в 2023 году могут состояться выборы в парламент
    Зеленский объяснил, при каких условиях в 2023 году могут состояться выборы в парламент

    Президент Украины сделал важное заявление относительно выборов в парламент, которые должны были провести в 2023 году.

    Сегодня 17:50
    0
    просмотров
    В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)
    В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

    В Днепре на ходу загорелся автобус.

    Сегодня 17:09
    просмотров
    Водитель из Днепра рассказал, как заезжал в освобожденный Херсон и вывозил людей из оккупированных городов
    Водитель из Днепра рассказал, как заезжал в освобожденный Херсон и вывозил людей из оккупированных городов

    Водитель из Днепра уже больше года эвакуирует людей из прифронтовых регионов.

    Сегодня 16:32
    просмотров
    Украина хотела оккупировать российские села и бомбить трубопроводы: Зеленский отреагировал
    Украина хотела оккупировать российские села и бомбить трубопроводы: Зеленский отреагировал

    Зеленский ответил на слухи, что Украина хотела оккупировать российские села.

    Сегодня 15:50
    просмотров
    В результате обстрелов Никопольщины пострадали мужчина и женщина: они в больнице
    В результате обстрелов Никопольщины пострадали мужчина и женщина: они в больнице

    Россияне обстреляли общину в Днепропетровской области.

    Сегодня 15:04
    0
    просмотров
    В Днепре посреди дороги вспыхнул автобус (ВИДЕО)
    В Днепре посреди дороги вспыхнул автобус (ВИДЕО)

    В Днепре во время движения загорелся автобус.

    Сегодня 14:30
    просмотров
    Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды
    Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

    Специалисты обнаружили определенные отклонения.

    Сегодня 13:46
    просмотров
    В Днепре мужчина случайно выстрелил шокером в своего друга
    В Днепре мужчина случайно выстрелил шокером в своего друга

    Мужчина случайно ударил электрошокером своего друга.

    Сегодня 13:10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх