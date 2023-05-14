В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео

Об истории собачки рассказал ветеринар Виталий Клубань.
56-килограммовый черный терьер травмировался, попав под обстрел кассетными боеприпасами в Харьковской области. Собака гуляла возле детского сада, когда россияне начали атаку запрещенными снарядами.
Пес почти потерял свою конечность, поэтому ветеринары решили ампутировать лапу и установить биоинтергированный протез. Лечением терьера занимались хирурги из Салтовской ветеринарной клиники.
Талантливые хирурги ампутировали лапу и вживили протез, распечатанный на ЗD-принтере.
Надеемся на скорое выздоровление нашего пациента. Благодарность владельцам, которые не бросили своего любимца в столь трудные времена», — написал Клубань.
Ветеринар опубликовал фотографиями операции и роликом, на котором видно, что терьер уже радостно бегает благодаря своей новой лапе.
Теперь собачка будет проходить реабилитацию и привыкать к новой лапе, потерянной из-за обстрела окупантов.
Пушистый пациент на операционной кровати.
Команда хирургов-спасителей.
Тот самый протез.
Напомним, ранее мы рассказывали о семье собачек, которых выбросили возле кладбища.
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Сейчас животное проходит реабилитацию.
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